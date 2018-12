Rosja pręży muskuły. Ćwiczenia wojsk obrony wybrzeża na Krymie (VIDEO)

Rosyjska armia przeprowadziła dziś na zaanektowanym Krymie ćwiczenia jednostek obrony wybrzeża wykorzystujących systemy rakietowe „Bal” i „Bastion”. Pokaz siły związany jest zapewne z apelem prezydenta Ukrainy, Petro Poroszenko, do krajów NATO o wysłanie okrętów na Morze Azowskie.

Ćwiczenia polegały na strzelaniu do symulowanych celów na morzu. Sprawdzano także współpracę z nabrzeżnymi systemami rozpoznania, które dostarczają danych dotyczących celów dla systemów „Bal” i „Bastion”.

Jednostka systemu rakietowego Bał, składa się z jedenastu pojazdów, w skład których wchodzą: wóz dowodzenia i łączności SKPUS, pojazdy łączności, cztery samochody transportowo-zwiadowcze TPM (przewożące do ośmiu zapasowych pocisków w kontenerach startowych na specjalnych paletach) oraz cztery samodzielnie poruszające się pojazdy wyrzutnie SPU. Każda wyrzutnia może przenosić od czterech do ośmiu rakiet Х-35 i Х-35U we własnych kontenerach startowych). Zasięg tych rakiet to 120 km dla rakiet Х-35 i 260 km dla rakiet Х-35U.

Systemy rakietowe Bastion wykorzystują pociski P-800 Oniks poruszającą się z prędkością 2 Ma (dwukrotność prędkości dźwięku). Pocisk ten posiada stosunkowo niewielką głowicę o masie 300 kg ale jej skuteczność zwiększa wysoka energia kinetyczna pocisku. Pocisk porusza się nisko nad powierzchnią morza (tzw. sea skimmer) co sprawia, że jest trudny do wykrycia przez systemy obrony przeciwnika.

Ten pokaz siły jest z pewnością związany z apelem prezydenta Ukrainy, Petro Poroszenko, do krajów NATO, w którym zwrócił się z prośbą o wysłanie okrętów Sojuszu na Morze Azowskie w celu przywrócenia swobody żeglugi na tym akwenie.

