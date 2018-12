„Rosyjska agentura weszła w elity Zachodu jak w masło.” Mocne słowa prof. Zybertowicza w TVP Info [VIDEO]

Mocne słowa prof. Andrzeja Zybertowicza pod adresem Rosji i działań elit Zachodu. Na antenie TVP Info profesor wypowiedział się na temat ataku rosyjskich jednostek na okręty ukraińskie oraz o elitach Zachodu po zakończeniu Zimnej Wojny.

Prof. Andrzej Zybertowicz na antenie TVP Info w programie „Woronicza 17” stwierdził, że Zachód zlekceważył zagrożenie ze strony Rosji i uznał, że skoro Zimna Wojna dobiegła końca, to nie ma już zagrożenia z jej strony.

Zybertowicz stwierdził, że za największe zagrożenie uznano terroryzm, wskutek czego większość sił wywiadów oraz kontrwywiadów skierowano na ten odcinek.

I takie postrzeganie polityki jak twierdzi prof. Zybertowicz, spowodowało, że:

„[…] rosyjskie działania agenturalne, w tym agentury wpływu, jak w masło weszły w elity państw zachodnich”.

Potem kontynuuje.

„Mamy do czynienia z ograniczoną zdolnością elit kierowniczych Zachodu do przeciwstawienia się agresywnej polityce. Dawno już można to było zatrzymać, gdyby nie ów błąd strategiczny popełniony w procesie wychodzenia z zimnej wojny”.

Źródło: TVP Info