Szykuje się paraliż Poczty Polskiej na Święta! Paczki z prezentami dojdą po nowym roku?

Poczta Polska rozpaczliwe szuka pracowników. Wszystko przez zbliżający się okres świąteczny, w którym więcej osób niż zwykle decyduje się na wysłanie paczki. Niestety wydaje się, że paraliż pocztowy pod koniec grudnia jest nieunikniony.

Wiele wskazuje na to, że na Święta Bożego Narodzenia czeka nas paraliż pocztowy. Przed świątecznym szczytem Poczta Polska próbuje uzupełnić braki kadrowe i rekrutuje dodatkowe 3000 pracowników.

Sytuacja jest poważna, bo według szacunków Poczty Polskiej ten rok będzie rekordowy jeżeli chodzi o ilość wysłanych paczek. Specjaliści szacują, że ich liczba przekroczy 120 mln sztuk. Jest to związane zarówno z dobrą sytuacją gospodarczą, która skłania do robienia zakupów, a także z rosnącą cały czas popularnością zakupów w internecie. Analitycy Google twierdzą, że z zakupów w internecie korzysta już co drugi Polak.

Poczta Polska stara się nadążać za rosnącą liczbą przesyłek. Firma otwiera nowe sortownie, co ma umożliwić obsługę większej ilości paczek. Powstały one między innymi w Zabrzu, Łodzi, Olsztynie i Koszalinie.

Problem jest jednak brak pracowników. W trwającym już szczycie sezonu potrzeba ich dodatkowe 3000. Poczta Polska zatrudniła do tej pory 1100 osób. Brakuje kierowców z prawem jazdy kategorii B i C, a także pracowników sortowni.

Źródło: „Money.pl”