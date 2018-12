The best of Lech Wałęsa. Internet się śmieje [VIDEO]

Większość z nas kojarzy gafy prezydenta Komorowskiego czy Dudy. Powód jest prosty – mamy to świeżo w pamięci. Zobaczcie jak radził sobie prezydent Lech Wałęsa.

Lech Wałęsa dla jednych jest bohaterem bez skazy, który w pojedynkę obalił komunę, dla innych kapusiem Bolkiem donoszącym na kolegów ze stoczni. Bez wątpienia jest postacią, która zapisała się na trwale w historii Polski i świata. Zapisała między innymi dzięki bon motom jego autorstwa.

Od dawna wiadomo, że Lech Wałęsa zabiera głos na niemal każdy temat. Przedstawiamy kilka z jego bon motów:

„To pan w niedzielę wszedł tu jak do obory i ani me, ani be, ani kukuryku!” – wypowiedziane do Aleksandra Kwaśniewskiego podczas debaty prezydenckiej.

„Ja panu mogę nogę podać” – na propozycję Kwaśniewskiego uściśnięcia dłoni po debacie.

„Powinna być lewa noga i prawa noga. A ja będę pośrodku” – autorska analiza sceny politycznej i optymalnej pozycji prezydenta w wykonaniu Wałęsy w latach 90 tych.

„Plusy Unii Europejskiej mają swoje plusy i minusy” – opinia Lecha Wałęsy o wstąpieniu do UE.

„Nie można mieć pretensji do Słońca, że kręci się wokół Ziemi” – pionierska praca Wałęsy w dziedzinie astronomii.

„Każdy, kto ukradł złotówkę, będzie osądzony i puszczony w skarpetkach.”

Prócz tego na taśmach filmowych zachowała się cała masa zabawnych scenek z czasów gdy Lech Wałęsa piastował urząd prezydenta.

Nie kto inny jak nie Lech Wałęsa obiecywał także 100 milionów dla każdego Polaka inspirując Kazika Staszewskiego do napisania słynnego utworu, który w atmosferze skandalu został wykonany na festiwalu w Sopocie bez ustalenia z organizatorami.

W późniejszych latach podniósł stawkę do 300 milionów. Kazik zaśpiewał także o tym.