Trzej astronauci polecą dziś na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pierwszy lot od czasu wypadku Sojuza MS-10 [VIDEO]

Amerykanka, Rosjanin i Kanadyjczyk polecą dziś statkiem kosmicznym Sojuz MS-11 na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To pierwszy załogowy lot po fiasku październikowej misji.

Załogę Sojuza MS-11 stanowić będą Anne McClain z NASA, David Saint-Jacquesof z Canadian Space Agency i Oleg Kononenkoof z Roscosmosu. Spośród trójki astronautów, dwóch to kosmiczni debiutanci. Ich misja jest zaplanowana na 6 i pół miesiąca.

Start rakiety nastąpi z Kosmodromu Bajkonur w Kazahstanie. Jest zaplanowany na godzinę 5:31 czasu miejscowego, czyli o 12.31 naszego czasu. Zanim Sojuz MS-11 połączy się z modułem Poisk, będącego śluzą powietrzną, czterokrotnie okrąży Ziemię. Rakieta ze statkiem została wczoraj przetransportowana i ustawiona na platformie startowej.

The Soyuz MS-11 rocket that will launch three new crew members to the station on Monday at 6:31am ET rolled out to the launch pad today. Cosmonaut Oleg Kononenko will lead astronauts Anne McClain and David Saint-Jacques when they blast off to their new home in space. pic.twitter.com/iDaBIeUFWG

— Intl. Space Station (@Space_Station) December 1, 2018