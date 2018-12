We Francji europejska sielanka trwa. Do „żółtych kamizelek” przyłączają się licealiści

Blokady dróg i składów paliwa prowadzone przez ruch „żółtych kamizelek” są kontynuowane; w leżącej na północy Francji Bretanii brakuje paliwa, a na granicy z Hiszpanią pojawiły się wielokilometrowe korki. Protest rozpoczęli też licealiści.

Licealiści całkowicie lub częściowo blokowali około 100 szkół w całym kraju. Był to wyraz sprzeciwu wobec reform systemu edukacji, w tym wobec wprowadzenia nowego systemu rekrutacji na studia. W wielu przypadkach uczniowie wyrażali również poparcie dla „żółtych kamizelek”.

Do protestów licealistów w niektórych miejscach przyłączyły się grupy chuliganów. W podparyskim Aubervilliers podczas blokady szkoły doszło do zamieszek i pożaru, a grupa zakapturzonych mężczyzn odcięła dostęp do budynku policjantom i strażakom.

Minister edukacji narodowej i młodzieży Jean-Michel Blanquer podkreślił jednak, że odsetek protestujących (uczniowie 100 z około czterech tysięcy szkół) jest niewielki. „Wielu ludzi usiłuje prześlizgnąć się przez furtkę protestów +żółtych kamizelek+” – ocenił.

Jednocześnie cały czas kontynuowane są trwające od 17 listopada protesty oddolnego ruchu „żółtych kamizelek”, który sprzeciwia się m.in. podwyżkom akcyzy na paliwo i ciągle wzrastającym kosztom utrzymania.

Na francusko-hiszpańskiej granicy, w okolicy katalońskiej miejscowości La Jonquera, w wyniku blokad dróg utworzył się co najmniej 19-kilometrowy korek. Utknęły tam 3-4 tys. pojazdów.

Z kolei w nadmorskim mieście Brest, na zachodzie Francji, protestowali robotnicy wykonujący prace publiczne, którzy – aby odróżnić się od „żółtych kamizelek” – założyli kamizelki pomarańczowe. Od środy blokują oni magazyn w porcie, w wyniku czego od piątku nie wjechał tam ani nie wyjechał stamtąd żaden pojazd ciężarowy.

Również blokady składów paliwa trwają w całym kraju, m.in. w Mans (północ) czy Fos-sur-Mer (południe). Niektóre z tych blokad krytykowane są nawet przez same „żółte kamizelki”. Koordynatorka ruchu w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże powiedziała w rozmowie z AFP, że żałuje faktu, iż ruch jest „przejmowany” przez „elementy zradykalizowane”.

Po interwencji służb bezpieczeństwa niektóre blokady zostały przerwane.

W związku z kryzysem w poniedziałek w pałacu Matignon premier Edouard Philippe spotkał się z przedstawicielami francuskich partii politycznych. Po rozmowach większość przywódców wzywało rząd do cofnięcia planowanej od 1 stycznia podwyżki akcyzy na paliwo.

W sobotę manifestacje w stolicy Francji przerodziły się w akty przemocy i wandalizmu. Mer Paryża Anne Hidalgo w telewizji France 3 mówiła w poniedziałek, że szkody spowodowane przez sobotnie rozruchy szacowane są na 3-4 miliony euro. Ekonomiści ostrzegają, że protesty „żółtych kamizelek” mogą kosztować francuską gospodarkę nawet miliardy euro.

Drobny handel paryski ucierpiał podwójnie – zarówno z powodu konieczności zamykania sklepów oraz braku klientów odstraszonych wcześniejszymi niepokojami, jak i z powodu wandalizmu czy też zwykłych rabunków. Straty z powodu manifestacji i występującego przy ich okazji wandalizmu, dotknęły również francuską prowincję. Duże problemy powodują też trudności w zaopatrzeniu sklepów; pierwsze wyliczenia wskazują, że przemysł spożywczy może stracić ok. 13,5 mld euro, a firmy transportowe około 400 mln euro. Z kolei na około 10 mln euro szacuje się straty paryskich hoteli z powodu anulowania rezerwacji przez turystów, którzy obawiają się teraz przyjazdu nad Sekwanę – odwołano 20-25 tys. noclegów.

(PAP)