Wielka gala w Paryżu. Złote piłki dla Luki Modrica i Norweżki Ady Hegerberg [VIDEO]

Luka Modric (Real Madryt) został najlepszym piłkarzem świata w tradycyjnym plebiscycie Złotej Piłki „France Football”. Chorwat wyprzedził swojego b. klubowego kolegę Cristiano Ronaldo, obecnie z Juventusu, który zajął to miejsce dzięki zdobyciu Champions Legaue z Realem Madryt.

Oto najlepsza dziesiątka pilkarzy świata.

1. Luka Modric

2. Cristiano Ronaldo

3. Antoine Griezmann

4. Kylian Mbappe

5. Lionel Messi

6. Mohamed Salah

7. Raphael Varane

8. Eden Hazard

9. Kevin de Bruyne

10. Harry Kane

Cała trójka to piłkarze z Madrytu. Bezwzględna dominacja Realu Madryt, którego piłkarze zajęli dwa pierwsze miejsca. (Ronaldo obecnie gra w Juventusie, ale 2 miejsce zdobył za grę w Realu Madryt).

Najlepszym piłkarzem młodego pokolenia do 21 lat, został reprezentant Francji Kylien Mbappe.

