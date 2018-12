Znamy szczegóły pogrzebu prezydenta USA. George Bush zostanie pochowany w College Station w Teksasie

Zmarły w piątek George Herbert Walker Bush, 41. prezydent, a wcześniej 43. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, zostanie pochowany z honorami państwowymi po kilkudniowych uroczystościach żałobnych w Waszyngtonie i w stanie Teksas.

Bush, który w ostatnich latach cierpiał na chorobę Parkinsona, zmarł otoczony rodziną i gronem najbliższych przyjaciół, wśród których byli James Baker III, sekretarz stanu w jego administracji, a także długoletni doradca duchowy, pastor dr Russell J. Levenson.

Przed śmiercią George H.W. Bush rozmawiał telefonicznie ze swoim najstarszym synem George’em W. Bushem, 43. prezydentem Stanów Zjednoczonych, który mieszka w Dallas w stanie Teksas. George W. Bush powiedział umierającemu, że „był wspaniałym ojcem i że go kocha”. „Ja także ciebie kocham” – odparł synowi George H.W. Bush; były to jego ostatnie słowa.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił najbliższą środę, 5 grudnia, dniem żałoby narodowej i nakazał opuszczenie flagi amerykańskiej na budynkach rządowych do połowy masztu na 30 dni. 5 grudnia instytucje rządu federalnego będą zamknięte.

Uroczystości żałobne rozpoczęły się poniedziałek o godz. 11.30 czasu waszyngtońskiego (godz. 17.30 w Polsce) od przewiezienia trumny z ciałem George’a H.W. Busha na pokładzie rządowego samolotu – jednego z dwóch samolotów typu Boeing 747 VC-25A jakie ma dyspozycji urzędujący prezydent – z lotniska w Houston w stanie Teksas na lotnisko w bazie sił powietrznych Andrews pod Waszyngtonem. Przylot rządowego samolotu do stolicy USA spodziewany jest o godz. 15.30 czasu waszyngtońskiego (21.30 w Polsce). Następnie trumna z ciałem zmarłego zostanie przewieziona na Kapitol.

Trumna z ciałem 41. prezydenta zostanie wystawiona na widok publiczny w Rotundzie głównej siedziby Kongresu od godz. 19.30 czasu miejscowego w poniedziałek (01:30 w nocy we wtorek w Polsce) do godz. 8.45 czasu miejscowego (godz. 14.30 w Polsce) we wtorek.

W środę trumna ze zwłokami George’a H.W. Busha zostanie przewieziona z Kapitolu do Narodowej Katedry Kościoła Episkopalnego, gdzie o godz. 11 czasu miejscowego (godz. 17 w Polsce) rozpocznie się nabożeństwo żałobne. Udział w nim weźmie prezydent Trump z małżonką, przedstawiciele rządów, dyplomaci i najbliżsi zmarłego prezydenta.

W uroczystościach żałobnych w Waszyngtonie zapowiedział udział także prezydent RP Andrzej Duda.

Podczas nabożeństwa żałobnego główną eulogię wygłosi George W. Bush. Wśród przemawiających będzie także były premier Kanady Brian Mulroney, który kierował rządem północnego sąsiada Stanów Zjednoczonych w czasie, kiedy George H.W. Bush był prezydentem, przyjaciel zmarłego, były republikański senator Alan Simpson oraz Jon Meacham, były redaktor naczelny tygodnika „Newsweek” i autor autoryzowanej biografii George’a H.W. Busha zatytułowanej „Destiny and Power. American Odyssey of George Herbert Walker Bush” (“Przeznaczenie i władza. Amerykańska Odyseja George’a Herberta Walkera Busha”).

Jeszcze w środę bezpośrednio po ceremoniach w Narodowej Katedrze Kościoła Episkopalnego trumna ze zwłokami Busha powróci do Houston, gdzie zostanie wystawiona w kościele episkopalnym św. Marcina (St. Martin’s Episcopal Church). George H. W. Bush zostanie pochowany w czwartek około godz. 17 na terenie prezydenckiej biblioteki swojego imienia w College Station w Teksasie obok swojej zmarłej w kwietniu małżonki Barbary i córki Robin, która zmarła na białaczkę w 1953 roku w wieku zaledwie 3 lat. Z Houston do oddalonego o ok. 140 km. na północny zachód College Station trumna z ciałem byłego prezydenta zostanie przetransportowana pociągiem.

Podczas pogrzebu w College Station, siedzibie Uniwersytetu A&M i Prezydenckiej Biblioteki im. George’a H.W. Busha głównym mówcą będzie były sekretarz stanu USA James A. Baker, najbliższy przyjaciel i współpracownik zmarłego.

Rodzina George’a H.W. Busha poprosiła, aby zamiast kwiatów przekazać datki pieniężne na Szkołę Zarządzania i Służby Publicznej im. George’a H.W. Busha Uniwersytetu A&M.