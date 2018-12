Była kochanka posła Pięty zaorana przez zakład pogrzebowy. Izabela Pek ujawniła też intymne rozmowy z byłym politykiem PiS

Podlaska policja pochwaliła się zabraniem na komendę psa, któremu groziło zdechnięcie z wychłodzenia. Do zdjęcia odniosła się Izabela Pek, była kochanka posła Pięty, który kiedyś był członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość. Rzucona przez polityka kochanka jednak nie zabłysnęła tak, jak się spodziewała.

– leżał na drodze🐕, zabrali go policjanci👮‍♂️🇵🇱 i oddali pod opiekę, teraz jest bezpieczny – napisała na Twitterze podlaska policja. Na tym wpisie trochę uwagi chciała zgarnąć Izabela Pek, znana była kochanka posła Pięty.

– a też #leżęprzydrodze i zamarzam. Proszę o interwencję Pana ze zdjęcia, niech mnie jak najszybciej zabierze! – zaapelowała.

– Dzielnicowy jest zajęty ale jak dłużej Pani poleży na mrozie, to my weźmiemy – odpisał profil Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom. Z kolei Wojtek zaproponował, by „wystawiła gołe pięty”.

– Byś wcześniej leżała ale nic nie mówiła, byłabyś w jakiejś radzie nadzorczej chociaż. A tak leżysz teraz na drodze, i ćwierkasz. I ani rubla, ani cnoty. No i zimno w uj – skomentował użytkownik Dziki.

leżał na drodze🐕, zabrali go policjanci👮‍♂️🇵🇱️ i oddali pod opiekę, teraz jest bezpieczny

👉https://t.co/XdOVeGRn1z pic.twitter.com/ih8YcIChTC — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 3, 2018

Dzielnicowy jest zajęty ale jak dłużej Pani poleży na mrozie, to my weźmiemy. — Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom (@bytompogrzeby) December 3, 2018

Byś wcześniej leżała ale nic nie mówiła, byłabyś w jakiejś radzie nadzorczej chociaż. A tak leżysz teraz na drodze, i ćwierkasz. I ani rubla, ani cnoty. No i zimno w uj. — Dziki (@F1Dziki) December 3, 2018

To jednak nie wszystko. Była kochanka Stanisława Pięty postanowiła ujawnić kilka intymnych konwersacji z posłem.

To, co jedziemy z koksem z rana bez trzymanki…piję kawę. Ja mi się skończy, to wychodzę. Do wyjścia wrzucam.

Jedziemy — Izabela Pek (@IzabelaPek) December 4, 2018

Waldemar też pewnie sobie nie przypomina, żeby mnie widział pic.twitter.com/nMeCPDmqaB — Izabela Pek (@IzabelaPek) December 4, 2018

Źródło: twitter.com