Cejrowski ostro do TVP: „UBecja stosowała te same metody. Mam zlizać krew z palców Jarosława czy skleić flagę UE?” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski tydzień temu został zdjęty z anteny TVP Info, gdzie przez kilkanaście miesięcy występował w programie „Minęła 20”. Teraz na YouTube w swoim stylu skomentował wyrzucenie ze stacji, nazywane zawieszeniem. Publicysta nie ma jednak wątpliwości, że do programu nie wróci.

Cejrowski przypomniał, że w TVP już kilka razy dostawał bana i było tak samo za rządów SLD, PO i teraz PiS-u. Jak ja nie pasuję do linii programowej, obojętnie której partii, gdyż myślę po swojemu i prezentuje niewygodne argumenty, bo wszyscy nie lubimy polityków. Jeżeli ja prezentuję argumenty, na które nie mają odpowiedzi to trzeba mnie wywalić – powiedział Cejrowski.

Zdaniem Cejrowskiego „zawieszenie do końca roku” przeciągnie się, ze względu na święto Trzech Króli, okres ferii i nagle okaże się, że nie ma już miejsca na program z jego udziałem, a właściwie to nawet nikt o nim nie pamięta.

Ja też na miejscu PiS-u miałbym ciężko z Cejrowskim, więc ja nie mam do nich pretensji – mówił. I dodawał: Im oni bardziej tłumaczą, że chodzi o flagę Unii, tym bardziej myślę, że chodzi o to (tu WC pokazał plakat „Stop Aborcji” – red.). O to, że powiedziałem „krew na rękach Jarosława”.

Panowie (Olechowski i Kurski – red.), kto ja jestem, że Wy mnie chcecie zawieszać. Ja jestem u Was na etacie? Ja jestem gościem programu. Panowie mnie teraz zawieszają, żebym poszedł do kąta i przemyślał swoje poglądu? A jak zacznę mieć poglądy zgodne z Waszymi to będę znowu gościem? Co to w ogóle jest za koncepcja? – dodawał.

Gości do studia zaprasza się różnych, żeby były prezentowane, na antenie publicznej telewizji, różnorakie poglądy, nie tylko zgodne z Waszą linią partyjną – podsumował. I na sam koniec dopytał czemu ma służyć ten „czyściec”: Mam zlizać krew z palców Jarosława czy skleić spaloną flagę?

https://www.youtube.com/watch?v=J26E0_3Hpss