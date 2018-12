Cejrowski zemści się za wyrzucenie z TVP? Dziś wypuści film, który może pogrążyć PiS [VIDEO]

Wojciech Cejrowski o godzinie 20 ma wypuścić nagranie, które moze pogrążyć PiS. Przypomnijmy, że znany podróżnik i publicysta, w ostatni czwartek poinformował, że TVP zakończyła z nim współpracę w zakresie nagrywania programu „Minęła Dwudziesta”. Przynajmniej do końca roku WC nie pojawi się na antenie, a później pewnie zniknie na stałe. Rąbka tajemnicy jeżeli chodzi o powody zwolnienia Cejrowskiego z TVP uchyla dziennikarz stacji i szef „Wiadomości”.

Wojciech Cejrowski został zdjęty z anteny TVP Info. W czwartek napisał na Twitterze, że do końca roku nie pojawi się już w programie Michała Rachonia. Wcześniej w czwartek rano Cejrowski był gościem Radio WNET, gdzie ostro skrytykował prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Wojciech Cejrowski wypowiedział się w radiu WNET o swoich odczuciach względem niespełnionych obietnic, partii rządzącej. Mówił o zakazie aborcji i cofnięciu się PiS-u w reformie sądownictwa. Dostało się również osobiście naczelnikowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.

– Jeżeli PiS wystawia mnie (ws. zakazu aborcji – przyp. red.) po raz trzeci, to ja muszę roztropnie uznać, że nie chce tego załatwić. I, że w ramach dobrej zmiany to było przewidziane, chociaż było ogłaszane. I następnym razem będę musiał szukać jakiegoś innego sposobu, być może znowu jedyną nadzieja będzie PiS, ale być może zgłosi się ktoś inny, kto powie ja wam to załatwię i będzie wyglądał bardziej uczciwie od PiS-u – mówił Cejrowski.

Dalej uderzył osobiście w Kaczyńskiego: – Nagle się dowiadujemy, że oni wszyscy się nagle ugięli i wielu posłów PiS też było zaskoczonych. Tak jak tej Pani Siarkowskiej, której ośmielił się w tym momencie cham Kaczyński grozić palcem. To chamstwo jeżeli poseł nawet mojej partii schodzi z mównicy i ja grożę palcem. Jeśli to było intencją Jarosława Kaczyńskiego, to w tym momencie był chamem wobec kobiety i powinien z liścia dostać.

Teraz mamy kontynuacje. Popularny podróżnik na swoim koncie na Twitterze zapowiada, że o godzinie 20 powie prawdę o decyzjach TVP względem jego osoby. Może być gorąco.

Źródło: Twitter: The Wojciech Cejrowski