Doda w ogniu krytyki po występie w finale „The Voice of Poland”. Artystka odpowiada: „Zaczęłam doceniać myślących słuchaczy” [VIDEO]

Nie mam za złe tym którym nie podoba się moj utwór . Szczerze to nawet im zazdroszczę bo nie przeżyli w życiu ogromnej straty.Łatwiej też się żyje tym mniej wrażliwym… To piosenka trudniejsza ponieważ jest zbudowana z emocji wynikających z doświadczenia ,życia , uczuć które nie każdy jeszcze rozumie.Pokochają ją ludzie wrażliwi ,dla których wciąż w muzyce ważny jest przekaz.Stworzyłam ją z ludźmi którzy swoje w życiu przeszli dlatego tez adresatem jest słuchacz ,który nie jest nastawiony na prosty bit z głośników i krótkotrwała rozrywkę,a wartość ,która ma zostać w sercu na dłużej…która daje do myślenia. Zaczełam doceniać myślących słuchaczy;) dlatego dziękuje im za pół mln wyświetleń teledysku❤️dziekuje! Link w bio 🎬