Horror, który trwał latami. Brat-bydlak wraz kumplami gwałcił nastoletnią siostrę

To trudne do uwierzenia. 12-letnia dziewczynka była gwałcona przez swojego przyrodniego brata oraz przez jego 4 kumpli. Ta przestępstwo miało trwać kilka lat, a gwałciciele to mężczyźni w wieku od 40 do 66 lat.

Trzech z nich zostało aresztowanych. Pozostałych dwóch znajduje się pod obserwacją służb śledczych w oczekiwaniu na decyzję prokuratury. Ta tragedia miała miejsce w jednej z podrzeszowskich wsi.

Dziewczynka przez kilka lat była gwałcona, dotykana i całowana w intymne miejsca. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach ze względu na dobro śledztwa, ale w tej sprawie prokuratura jest przekonana o winie oskarżonych.

Wkrótce ma się w tej sprawie rozpocząć proces. Do sądu wpłynął już akt skarżenia. Mężczyznom grozi od 2 do 12 lat więzienia.

Źródło: „Super Express”