Jasnowidz Jackowski przepowiada ataki terrorystyczne! „Mam obawy co do przełomu tego roku”

Na początku września jasnowidz Krzysztof Jackowski przepowiedział, że jeszcze w tym roku, a najpóźniej na przełomie 2018 i 2019 roku, dojdzie w Europie do ataków terrorystycznych. Mam obawy co do najbliższych miesięcy i przełomu tego roku – ostrzegał trzy miesiące temu słynny jasnowidz.

Trzy miesiące temu jasnowidz Krzysztof Jackowski udzielił wywiadu portalowi se.pl. Mówił w nim o zagrożeniu, jakie czyha na nas w Europie oraz zaognieniu się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jego czarna wizja dla starego kontynentu powinna się niedługo spełnić.

Mam obawy co do najbliższych miesięcy i przełomu tego roku. Możemy mówić wówczas o niebezpieczeństwie wojny na Bliskim Wschodzie, co może mieć również konsekwencje w Europie – powiedział portalowi se.pl jasnowidz Krzysztof Jackowski.

Obawiam się, że zbliżamy się do takiego okresu. Wyczuwam zagrożenie międzynarodowego konfliktu, chodzi to za mną i często o tym myślę. Sądzę, że najbliższe miesiące pokażą nam tą sytuację – mówił Jackowski.

Sądzę, że powinniśmy uważnie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie – jeśli tam konflikt się zaostrzy, to w Europie wtedy zaczną się skomasowane ataki terrorystyczne – ocenił jasnowidz.