Lech Wałęsa poleci z Andrzejem Dudą na pogrzeb prezydenta Busha. Twitter komentuje. „Nie ma kłopotów z organizacją swoich licznych lotów po świecie, jeśli ma zarobić kasę”

Prezydent Andrzej Duda przystał na prośbę b. prezydenta Lecha Wałęsy ws. wspólnego lotu państwowym samolotem na pogrzeb b. prezydenta USA George’a H.W. Busha – poinformował PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

„Wydarzenia” Polsatu poinformowały w poniedziałek, że Lech Wałęsa dostał zaproszenie na uroczystości pogrzebowe byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a H.W. Busha. Jak podano, Wałęsa poprosił Kancelarię Prezydenta i MSZ o pomoc w zorganizowaniu podróży; prośbę wysłał w poniedziałek przed południem.

Szczerski poinformował PAP, że Andrzej Duda pozytywnie odniósł się do prośby b. prezydenta. „Taka była prośba prezydenta Wałęsy, żeby mógł on wsiąść na pokład państwowego samolotu i prezydent na to przystał” – dodał. Szczerski powiedział, że lot z Warszawy do Waszyngtonu rozpocznie się we wtorek późnym wieczorem.

W poniedziałek do prośby Wałęsy odniósł się rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. „Biuro Lecha Wałęsy zwróciło się z prośbą do Pałacu Prezydenckiego o pomoc w organizacji wyjazdu na pogrzeb ś.p. Prezydenta USA George’a H.W. Busha. O 15.00 Prezydent RP Andrzej Duda przychylił się do tej prośby i przed 20.00 uzgodniono szczegóły lotu” – napisał na Twitterze Spychalski.

Na Twitterze pojawiły się komentarze odnośnie tej sprawy.

Znany z udokumentowania współpracy Lecha Wałęsy z SB Sławomir Cenckiewicz uważa, były prezydent pokazał w ten sposób „tupet chuligana”.

Wałęsa poprosił Kancelarię Prezydenta i MSZ o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na pogrzeb prezydenta Busha. Trzeba mieć tupet chuligana, by po oceanie pomyj, wyzwisk i obraźliwych kompilacji adresowanych nieustannie do Prezydenta Dudy kierować swoje prośby pic.twitter.com/a1AiV9BwAI — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) December 3, 2018

Dominika Wieloyska z Gazety Wyborczej, odczuwa „coś w rodzaju ulgi”.

Ten moment, w którym odczuwasz coś w rodzaju ulgi: https://t.co/eIMTDcSYJg — Dominika Wielowieyska (@DWielowieyska) December 4, 2018

Zupełnie inaczej do tematu podszedł Rafał Ziemkiewicz, który rozważa w jakim stroju wystąpi Wałęsa.

Ciekawe, którą stylówę pokaże Wałęsa na pogrzebie Busha. Wdzianko wędkarskie czy bandzioch opięty koszulką "konstytucJA"? Bo pomarańczowe okulary ochronne szlifierza na pewno — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) December 4, 2018

Użytkownik Pan Krzysztof/@kdwojakowski zauważa, iż „Bolek nie ma kłopotów z organizacją swoich licznych lotów po świecie, jeśli ma zarobić kasę (np. za wykłady)”.

Bolek nie ma kłopotów z organizacją swoich licznych lotów po świecie, jeśli ma zarobić kasę (np. za wykłady). Niestety, za obecność na pogrzebie, nikt mu nie zaproponował pieniędzy, dlatego poprosił o pomoc kancelarię PADa, którego regularnie obraża, np. na fb. Mały człowieczek. — Pan Krzysztof (@kdwojakowski) December 3, 2018

Źródło: PAP/Twitter