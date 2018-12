Nadciąga zima! IMGW ostrzega przed wiatrem i śliskimi drogami. Alert pogodowy dla pięciu województw

IMGW wydał we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i oblodzeniem dla pięciu województw. Alerty obowiązują w zachodnich powiatach nadmorskich i w górach na południowym wschodzie Polski.

Ostrzeżenia obowiązują w pięciu województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w woj. zachodniopomorskim we wszystkich powiatach nadmorskich. Będzie tam wiał silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego-zachodu.

Alerty przed silnym wiatrem i oblodzeniem wydano dla wszystkich powiatów nadmorskich woj. pomorskiego. Tam można spodziewać się silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z północnego-zachodu i zachodu. Mokra nawierzchnia dróg i chodników zamarznie po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie ok. 0 st., temperatura minimalna gruntu ok. -2 st.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem w woj. pomorskim obowiązują też w głębi lądu, w powiatach: bytowskim, kartuskim, gdańskim i kościerskim.

W południowo-wschodniej Polsce alerty przed oblodzeniem obowiązują w woj. śląskim (powiaty cieszyński, Bielsko-Biała, bielski i żywiecki), woj. małopolskim (powiaty suski, nowotarski, tatrzański, myślenicki, limanowski, Nowy Sącz, nowosądecki i gorlicki) i woj. podkarpackim (powiaty jasielski, Krosno, krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki).

Na tych obszarach mokra nawierzchnia dróg i chodników może zamarznąć po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie ok. -3 st., temperatura minimalna gruntu ok. -4 st.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Źródło: IMGW/ PAP