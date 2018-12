Polacy dobrze wiedzą, że państwowa służba zdrowia jest droga i niewydolna. Już prawie 2,5 miliona osób ma dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Polacy wydali na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne w ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku 586 mln zł, to prawie 19 proc. więcej niż rok wcześniej – poinformowała we wtorek Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).

Z danych izby wynika, że już ponad 2,4 mln osób ma dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Liczba ubezpieczonych wzrosła w ciągu roku o 20 proc.

„Z danych wynika, że poziom składki w ubezpieczeniach grupowych rośnie niewiele szybciej niż liczba ubezpieczonych. Pokazuje to wyraźnie, że pracodawcy chcą zapewnić swoim pracownikom szerszy dostęp do świadczeń medycznych, stąd też rośnie popularność szerszych pakietów. Podyktowane jest to z jednej strony kwestiami medycznymi, z drugiej strony walką o pracownika” – komentuje dane doradca zarządu PIU Dorota M. Fal.

„Pracodawcy dążą także do ograniczenia absencji chorobowych swoich pracowników, które stanowią realny koszt dla firm. ZUS podał, że w 2017 r. przedsiębiorcy wydali z własnej kieszeni 6,3 mld zł, finansując pierwszy miesiąc zwolnienia lekarskiego swoich pracowników” – dodała.

Przede wszystkim wynika to z tego, że polscy pracownicy i pracodawcy widzą, że państwowa służba zdrowia jest niewydolna i droga. Najwyższy czas na prywatyzację.

Źródło: PAP