Sensacyjne informacje. Powstaje nowa partia polityczna ojca Tadeusza Rydzyka. Znamy szczegóły

W Polsce powstaje nowa partia polityczna pod nazwą „Ruch Prawdziwa Europa”. Wniosek o jej rejestrację jest już w sądzie. Patronem nowej formacji ma być ojciec Tadeusz Rydzyk.

Dokumenty niezbędne do rejestracji partii wpłynęły do Sądu Okręgowego w ubiegłym tygodniu. Pełnomocnikiem nowego ugrupowania jest Mirosław Piotrowski, europoseł i zaufany człowiek dyrektora Radia Maryja.

– Składałem wniosek o rejestrację partii w ubiegłym tygodniu, we wtorek. Mam nadzieję, że sąd zarejestruje ją w ciągu kilku tygodni – powiedział Mirosław Piotrowski w rozmowie z Wirtualną Polską.

Polityk jest europosłem już trzecią kadencję. W 2004 roku został wybrany jako kandydat Ligi Polskich Rodzin. W kolejnych wyborach do Europarlamentu w 2009 i w 2014 r. uzyskiwał mandat startując z list PiS, choć formalnie nigdy nie był członkiem partii. Nie jest tajemnicą , że wysokie miejsca na listach wyborczych zawdzięczał ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, którego rozgłośni jest częstym gościem.

Wirtualna Polska dowiedziała się, że z list nowego ugrupowania mieliby startować były minister ochrony środowiska Jan Szyszko, były wiceprezes PZU Andrzej Jaworski, Gabriela Masłowska i Anna Sobecka. Ugrupowanie liczy na kilkunastoprocentowy wynik co oznaczałoby 7 do 8 mandatów do Europarlamentu.

Partia ma opierać się o wartości chrześcijańskie. Bazuje na inicjawie „Europa Christi”, która powstała w marcu ub. roku z inspiracji ks. inf. Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Głównym celem jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie.

Jeżeli partia powstanie będzie ogromnym zagrożeniem dla PiS, gdyż bazuje na podobnym elektoracie. Jeżeli nie jest to blef ze strony ojca Tadeusza Rydzyka, to Jarosław Kaczyński będzie miał poważny problem.

Źródło: Wirtualna Polska