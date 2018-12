Szwedzka policja chce skończyć z anonimowością w internecie. To ma być sposób na walkę z cyberprzestępczością

Policyjne centrum przestępczości internetowej w Szwecji postuluje wprowadzenie cyfrowych identyfikatorów uprawniających do korzystania z sieci, z forów dyskusyjnych oraz sklepów internetowych.

Björn Andersson, komisarz policji w narodowym centrum przestępczości internetowej powiedział, że największym problemem w walce z cyberprzestępczością jest anonimowość użytkowników sieci. Wprowadzenie identyfikatorów znacznie ułatwiłoby identyfikowanie przestępców internetowych i ich karanie.

Każdy Szwed miałby więc posiadać cyfrowy identyfikator uprawniający do korzystania z sieci, który byłby certyfikowany przez państwo i uprawniałby do logowania się w Internecie. Potwierdzenie tożsamości użytkownika miałoby być przy tym wymagane, zwłaszcza kiedy chciałby on brać udział w internetowych dyskusjach lub w zakupach w sklepach funkcjonujących w ten sposób.

Szwedzka policja podkreśla, że podobny system dostępu, ale w ograniczonym zakresie, prowadzony jest już przez sektor bankowy.

Źródło: Autonom.pl