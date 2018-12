Totalitarny sojusz państwa i koncernów farmaceutycznych podnosi łeb? Chcą wyższych składek zdrowotnych od rodziców, którzy nie zaszczepią swojego dziecka!

W Krakowie rozpoczął się 7. Ogólnopolski Kongres Prawa Medycznego. Bierze w nim udział ponad 200 uczestników. Lekarze i prawnicy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Prawa Medycznego wprost żądają, by „rodzice, którzy sprzeciwiają się obowiązkowym szczepieniom ochronnym dzieci” zmuszeni byli do płacenia „wyższej składki zdrowotnej”.

– Odmowa korzystania z obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci to świadome zwiększenie ryzyka określonych chorób zakaźnych i ich powikłań, a tym samym zwiększenie wydatków na leczenie finansowane ze środków publicznych – przekonuje dr Marcin Mikos z Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego. W związku z tym członkowie Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego żądają, by rodzice, którzy są przeciwni szczepieniu swoich dzieci odprowadzali wyższe składki na leczenie.

Lobbujący za przymusem szczepień twierdzą, że nie narusza to konstytucyjnego prawa obywateli do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Postulat ten zostanie przekazany Rzecznikowi Praw Pacjenta, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz przedstawicielom ministerstwa zdrowia podczas 7. Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Medycznego. Wszyscy wymienieni będą na nim obecni.

Oprócz tego poruszone będą problemy dotyczące relacji pacjent-lekarz. – Minęło 10. lat od uchwalenia ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – to dobry moment, aby porozmawiać o konieczności aktualizacji tego aktu prawnego np. w kwestii obowiązków pacjentów w systemie ochrony zdrowia, które do tej pory nie były regulowane – powiedział dr Marcin Mikos z Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego.

W czasie kongresu, z udziałem prokuratorów analizowana będzie działalność specjalnych wydziałów ds. błędów medycznych utworzonych przez ministra sprawiedliwości w 2016 roku w części prokuratur w kraju.

Źródło: rmf24.pl