Wybory za nami. Strona z programem Rafała Trzaskowskiego zniknęła z sieci. „Przyczyna techniczna”

Niedawno Rafał Trzaskowski został zaprzysiężony na prezydenta stolicy. Z sieci zdążyła już jednak zniknąć strona z jego programem wyborczym. Obecnie link, pod którym go opublikowano, przekierowuje do Facebooka polityka. Warszawski ratusz zapewnia, że spowodowane jest to wyłącznie przyczynami technicznymi.

Witryna trzaskowski.pl jeszcze w piątek działała. W poniedziałek link przekierowywał już Internautów do Facebooka Rafała Trzaskowskiego.

Na stronie widniało sześć zakładek z głównymi założeniami polityki obecnego prezydenta Warszawy: „Stolica lepszej komunikacji”, „Zdrowa Warszawa”, „Stolica edukacji”, „Warszawa dla seniorów”, „Zielona stolica”, „Stolica innowacji”. W witrynie zamieszczono również około 180-stronicowy dokument, w którym szczegółowo opisane były pomysły Rafała Trzaskowskiego.

Ratusz twierdzi, że strona „jest przejmowana przez miasto”.

– Adres jest w procesie przejmowania przez biuro, które nadzoruje media społecznościowe – tłumaczył Łukasz Pawłowski, reprezentujący Rafała Trzaskowskiego.

– Adres nie znika. To, co było na stronie, wkrótce znów będzie dostępne – dodał Pawłowski.

Do kontrowersji, które narosły wokół strony, odniósł się również Rafał Trzaskowski.

Wszystkich niepokojących się o stan mojej strony www uspokajam – szykujemy nową wersję, dlatego adres tymczasowo przekierowuje na fb. Program nie zniknął 🙂 Tym, którzy chcą się z nim zapoznać, załączam go jeszcze raz: https://t.co/F2BheqxNPq — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) December 3, 2018

