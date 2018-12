Wzrost płacy minimalnej od 2019 roku. Pracownik dostanie zaledwie 100 złotych, pracodawca zapłaci prawie 500 złotych więcej [VIDEO]

W styczniu 2019 roku wchodzi w życie rozporządzenie podnoszące płacę minimalną i minimalną stawkę godzinową. Mimo rekordowych podwyżek, nie wszyscy będą zadowoleni. Znacząco wzrosną bowiem także koszty zatrudnienia pracowników ponoszone przez pracodawców.

Zgodnie z przyjętym we wrześniu rozporządzeniem, od nowego roku wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć do poziomu 2250 zł, czyli o dokładnie 150 złotych w porównaniu do obecnej stawki, wynoszącej 2100 zł brutto. Oznacza to, że na rękę pracownicy otrzymają 1600 złotych, czyli o około 100 złotych netto więcej.

Wzrośnie także minimalna stawka godzinowa, która w tym roku wynosi 13,70 brutto. Zgodnie z nowymi przepisami, od stycznia za godzinę pracy pracownik dostanie 14,70 brutto. Obie podwyżki obejmują jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Entuzjazmu pracowników mogą jednak nie podzielać pracodawcy. Dla nich oznacza to wzrost kosztów zatrudnienia osób, które mają umowę o pracę, ponieważ składki ZUS w 2019 roku są uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku koszt zatrudnienia osoby z minimalnym wynagrodzeniem wyniesie około 2700 złotych, czyli o prawie 500 złotych więcej niż płaca minimalna.

Źródło: bezprawnik.pl