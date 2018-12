Ziemkiewicz prostuje Wróblewskiego. Wolnościowy publicysta nazwał odpowiednik Wolności z Hiszpanii „skrajną prawicą”

Tomasz Wróblewski, publicysta WEI, zamieścił zaskakujący wpis na Twitterze. Wolnościowiec powtarza za brytyjskim tabloidem, określając konserwatywno-liberalną partię, skrajną prawicą. Takich głupot nie mógł przemilczeć Rafał Ziemkiewicz, który w ostrych słowach sprostował wypowiedź Wróblewskiego.

W wyborach do parlamentu Andaluzji prawicowa partia VOX, która wysuwa hasła podobne do polskiej partii Wolność, zdobyła dwuprocentowy wynik. To pierwszy sukces wyborczy w historii ugrupowania, które powstało w 2013 roku. Stało się tak mimo tego, że wcześniejsze sondaże dawały jej 1-2 procent poparcia.

Partia VOX prezentuje poglądy konserwatywne w sferze światopoglądowej, jest m.in. przeciwna aborcji oraz tzw. małżeństwom jednopłciowym. Zamiast tego drugiego proponuje mniejszą ingerencję państwa i dobrowolne związki dwojga ludzi, nie wykluczając przy tym homosiów.

Partia podpadła lewicowym mediom, które nazywają ją „skrajną prawicą”, przede wszystkim swoim negatywnym stosunkiem do nielegalnej imigracji i multikulturalizmu. Jednocześnie partia prezentuje poglądy liberalne, jeżeli chodzi o gospodarkę.

Mimo tego wolnościowy publicysta WEI, powtarzając za lewicą, nazywa partię VOX „skrajną prawicą” i jej sukces przypisuje działaniom Unii Europejskiej. Skrajna prawica pierwszy raz w hiszpańskim regionalnym parlamencie. Komisja Europejska ciężko pracuje na to – napisał na twitterze Wróblewski.

Wypowiedź Wróblewskiego szybko sprostował inny publicysta – Rafał Ziemkiewicz. A co to właściwie znaczy „skrajna prawica”? Ktoś, kogo tzw. mainstream nie lubi? Sam jestem nazywany „far right”, wystarczyło, że porównałem dzisiejszą UE z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego i użyłem słowa „barbarzyńcy” – odpisał.