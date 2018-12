Dramat Lidla i Biedronki. Podjęli złą decyzję. „Zanotują niższe obroty w okresie świątecznym”

Popularne dyskonty zadeklarowały, że nie będą prowadziły sprzedaży żywego karpia. Słowa karpiowego barona zabolą szefostwo Lidla i Biedronki. Według niego, decyzja sieciówek poważnie odbije się na zarobkach sklepów w okresie przedświątecznym.

– Sklepy, które nie będą sprzedawać żywych karpi, zanotują niższe obroty w okresie świątecznym. Polacy są przywiązani do tradycji związanej z zakupem świeżej ryby, a nie tej leżącej dwa tygodnie w lodówce – powiedział Zbigniew Szczepański, promotor branży producentów karpia.

Tymczasem Biedronka i Lidl już zadeklarowały, że nie będą sprzedawały żywych karpi. Ta pierwsza sieć – podobnie jak w poprzednich latach – z „przyczyn humanitarnych” oraz dobrostanu ryb nie będzie trzymać ich przed ubiciem w sklepie. Z kolei Lidl przekonuje, że opłaca się kupić gotowy filet. W przypadku zakupu żywej ryby, trzeba wyrzucić bowiem około 50 proc. masy.

– Żywy karp jest magnesem przyciągającym klientów na zakupy w okresie świątecznym klientów. Właśnie w tym roku zaobserwowaliśmy powrót karpia do sklepów. Tak zrobiła sieć Auchan, która po latach sprzedaży filetów, poprosiła jednego z dużych hodowców o wznowienie sprzedaży żywej ryby prosto z wody – ocenia karpiowy baron, Zbigniew Szczepański.

Zdaniem Szczepańskiego, sieć nie zrobiła tego z powodu miłości do producentów, ale liczy zwyczajnie na większy zarobek, którego jak najbardziej można się spodziewać.

Co ciekawe, sprzedaż żywych ryb zadeklarowała też sieć Kaufland, która należy do tej samej spółki (Schwarz Group), co Lidl. Żywego karpia dostaniemy również w Carrefourze. – Nadal znaczna część klientów naszej sieci oczekuje sprzedaży żywego karpia prosto z wody przed świętami. Przygotowaliśmy na ten temat specjalne plakaty edukacyjne, zwracające uwagę na dobrostan zwierząt. We wszystkich naszych sklepach zapewniliśmy opakowania do odpowiedniego, humanitarnego transportu ryby do domu, zgodne z zaleceniami Głównego Lekarza Weterynarii – informuje biuro prasowe Carrefour.

Źródło: wp.pl