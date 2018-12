Lewicowy rząd ogłosił politykę „otwartych drzwi” i mają gigantyczny wzrost liczby nielegalnych imigrantów. Teraz powoli się z tego wycofują

Liczba migrantów, którzy między styczniem a listopadem 2018 r. dotarła do Hiszpanii w sposób nielegalny, wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. o 165 proc. – poinformowały w środę hiszpańskie media, przytaczając dane MSW w Madrycie.

Ze statystyk resortu wynika, że w jedenastu miesiącach 2018 r. do Hiszpanii nielegalnie dostało się w sumie ponad 59 tys. osób.

Najwięcej migrantów przeprawiło się morzem z Maroka lub Algierii do południowej i południowo-wschodniej części kraju. Część przybyszów od strony marokańskiej dotarła łodziami na teren hiszpańskich terytoriów w Afryce Północnej, Ceuty i Melilli.

MSW szacuje, że do 30 listopada br. łodziami do Hiszpanii przypłynęły ponad 52 tys. nielegalnych migrantów. Oznacza to, że w porównaniu z 11 miesiącami ub.r. nastąpił blisko trzykrotny wzrost liczby migrantów, którzy dostali się na terytorium Hiszpanii drogą morską bez ważnych dokumentów.

Najwięcej przypłynęło ich na archipelag Balearów – łącznie ponad 1800 łodzi przetransportowało tam 50,3 tys. przybyszów z Czarnego Lądu.

W tym samym czasie przez ogrodzenia graniczne z Marokiem do Melilli i Ceuty dostało się 6,3 tys. migrantów; do enklaw tych wdarło się odpowiednio 4,4 tys. i 1,9 tys. osób.

W listopadzie br. szef hiszpańskiego MSW Fernando Grande-Marlaska udał się do Rabatu, by omówić współpracę graniczną między obu krajami. Negocjował m.in. usprawnienie deportacji do Maroka obywateli tego kraju, w tym szczególnie dzieci przebywających bez opieki w Hiszpanii.

Jego resort szacuje, że obecnie na terytorium Hiszpanii przebywać może bez opieki około 12 tys. nielegalnych niepełnoletnich migrantów pochodzenia marokańskiego. MSW wskazuje też na Maroko i Algierię jako kraje, których obywatele najliczniej wdzierają się do Hiszpanii.

Rządzący od czerwca Hiszpanią socjalistyczny gabinet Pedra Sancheza mimo pierwotnie realizowanej polityki „otwartych drzwi” dla migrantów zaostrzył w ostatnich miesiącach politykę ich przyjmowania. W ostatnich tygodniach MSW w Madrycie nakazało przeprowadzenie kilku masowych deportacji afrykańskich migrantów do Maroka. (PAP)