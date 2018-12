Ludzkość zniknie w 2040 r. To nie jest przepowiednia oszołomów. Tak zapowiadają naukowcy z MIT. A może tam wykładają oszołomy?

Szokującą tezę postawili naukowcy z Massachusetts Institute of Technology. Według nich już w 2040 roku ludzkość przestanie istnieć na świecie.

Według naukowców tej słynnej uczelni właśnie w tym roku skończą się żywnościowe zasoby na Ziemi, dzięki którym ludzkość egzystuje.

Od 2020 r. mają dramatycznie pogorszyć się warunki do życia na ziemi na skutek różnych epidemii. Do tego dojdą różnego rodzaju kataklizmy: powodzie, trzęsienia ziemi i pożary. To ma być skutek globalnego ocieplenia i innych zmian klimatycznych.

Mimo że MIT jest najsłynniejszą i według różnych rankingów najlepszą politechniką świata, to warto przypomnieć, że nawet najwybitniejsi naukowcy nieraz kompletnie się mylili w swoich przepowiedniach. Wygląda po prostu, że MIT stał się właśnie uczelnią, gdzie wykładają oszołomy.

Źródło: „Super Express”