Morawiecki oszalał! Od nowego roku podatkowy armagedon. Wzrosną ceny WSZYSTKICH produktów

Miłościwie opodatkowująca nas władza postanowiła przygotować kolejne podwyżki podatków, byśmy wstali z kolan i tworzyli społeczeństwo solidarne. Ale nie tylko na opłatach się kończy.

Artur Dziambor przypomina o kilku nadchodzących podwyżkach VATu-u: Na fast foody, napoje, oraz mleko roślinne. Ponadto planowany jest „podatek-kara dla tych bezczelnych kierowców, którzy śmią mieć samochód z silnikiem o pojemności powyżej 2.0l”.

– No całkiem nieźle jak na najbardziej prowolnościową ekipę – ironizuje Dziambor, polityk partii Wolność, odwołując się do ostatnich słów premiera Morawieckiego i obietnic przedwyborczych „dobrej” zmiany o obniżeniu podatków.

Nadchodzi:

👍Podwyżka VATu na fast foody

👍Podwyżka VATu na napoje nie 100%

👍Podwyżka VATu na mleko roślinne

👍Podatek-kara dla tych bezczelnych kierowców, którzy śmią mieć samochód z silnikiem o pojemności powyżej 2.0l

No całkiem nieźle jak na najbardziej prowolnościową ekipę🙋🏻‍♂️ — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) December 4, 2018

Jak podaje Business Insider zmiana w naliczaniu podatku dotknie głównie właścicieli barów szybkiej obsługi, którzy dotąd niejednokrotnie zasłaniali się sprzedawaniem gotowych produktów na wynos, nie zaś typowo restauracyjnym serwowaniem potraw. Dzięki temu mogli opłacać VAT w wysokości zaledwie 5 procent. Od 2020 roku stawka ta ma wynieść 8 proc. Jak myślicie, kto za to ostatecznie zapłaci?

– Część produktów, takich jak mleko czy masło rzeczywiście drożeje. Tak jak wiele innych artykułów spożywczych, ich cena zależy od warunków atmosferycznych. […] Budujemy mechanizmy stabilizujące ceny, chcemy żeby to była systemowa zmiana. Wzrosty cen prądu to skutek polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a więc czynników zewnętrznych. To temat, którym praktycznie codziennie się zajmujemy – przekonywał z kolei premier Morawiecki w czasie konferencji podsumowującej 3 lata rządów PiS.

Kolejne przepisy uderzą bezpośrednio w kierowców. Wzrosną koszty przeglądów na stacjach diagnostycznych, rząd liczy na dodatkowe 2,5 miliarda złotych, co oznacza że o tyle mniej zostanie w kieszeniach podatników. Dodatkowo od 1 stycznia wchodzi nowa opłata paliwowa w wysokości 10 gr na litrze paliwa, co przełoży się na wzrost cen WSZYSTKICH produktów, gdyż wzrosną koszty transporty każdego towaru.

Do tego podczas szczytu klimatycznego w Katowicach premier Morawiecki zapowiedział, że partia rządząca pracuje już nad kolejnym podatkiem. Tym mieliby zostać objęci posiadacze samochodów z „dużymi silnikami”. Pod tym pojęciem kryją się auta z silnikiem o pojemności 2 litrów i większych.

Oprócz tego aktywiści miejscy z Warszawy złożyli projekt zakazujący parkowania samochodów kierowcom na chodnikach. Jeśli przepis wejdzie w życie, pojawi się konieczność totalnych remontów miast w całym kraju. Oczywiście za nasze pieniądze. A patrząc na to, ile takie remonty trwają, kierowcy samochodów oraz pasażerowie komunikacji miejskich latami będą przeżywali piekło.

Do tego warto dodać szykujący się wzrost cen, który wynika oczywiście z kolejnych rządowych regulacji. Wszystkich podatków, które planuje Prawo i Sprawiedliwość, nie sposób wymienić w jednym krótkim artykule. Do tego warto przypomnieć, że miłościwie nas opodatkowujący rząd, już kilkadziesiąt razy podnosił w czasie tej kadencji daniny. Ale wiadomo – czego nie robi się, by żyło się lepiej…

