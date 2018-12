Obława na włoską mafię w całej Europie. Tony kokainy skonfiskowane

Policja z Włoch, Niemiec, Holandii i Belgii aresztowała ponad 90 osób i skonfiskowała 2 mln euro w skoordynowanej operacji przeciwko włoskiej mafii ‚Ndrangetcie’ – poinformował w środę Eurojust (Europejska Jednostka Współpracy Sądowej).

„Wysyłamy dziś jasny sygnał do organizacji przestępczych w całej Europie: nie tylko one działają ponad granicami państw. Stróże prawa też to potrafią” – powiedział na konferencji prasowej Filippo Spiezia, wiceszef Eurojustu, koordynującego działania prokuratorskie krajów członkowskich.

Potwierdził, że w operacji o kryptonimie „Pollino” przygotowywanej od 2016 roku zatrzymano ważnych członków przestępczego syndykatu pochodzącego z Kalabrii. Oprócz tego skonfiskowano od 3 do 4 ton kokainy i 140 kilogramów pastylek extasy. Chociaż aresztowań dokonano w czterech krajach, w operację zaangażowani byli funkcjonariusze policji i prokuratorzy z innych państw UE.

‘Ndrangheta jest uważana za jedną z najpotężniejszych organizacji przestępczych na świecie. Według włoskiej policji kontroluje ona około 80 proc. międzynarodowego handlu kokainą. ‘Ndrangheta ma kupować narkotyki bezpośrednio w Kolumbii i sprowadzać je przez holenderskie, belgijskie i niemieckie porty do Europy.

Szacowana wartość zysków, jakie mafijna organizacja czerpie z procederu to 40 mld euro. Według ministerstwa spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii spora część tych pieniędzy jest prana w Niemczech. „Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są członkami (‘Ndranghety – PAP) prowadzą nierzucający się w oczy styl życia. Udają drobnych przedsiębiorców lub właścicieli restauracji” – czytamy w specjalnym raporcie ministerstwa. Środki zarobione na handlu narkotykami przechodzą przez legalnie działające firmy.

Potwierdza to też włoski prokurator Federico Cafiero de Raho. „Członkowie ‚Ndranghety prowadzą restauracje, lodziarnie i hotele rozsiane po całej Europie, których używają do prania brudnych pieniędzy” – wyjaśnił.

Według Eurojustu operacja, w której uczestniczyło kilkuset policjantów we współpracy z prokuratorami, była największą w historii tego rodzaju akcją w Europie. (PAP)