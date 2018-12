Rozłam w obozie PiS. Pod auspicjami o. Rydzyka powstaje partia Ruch Prawdziwa Europa. To prawdziwy cios w Kaczyńskiego

Z błogosławieństwem ojca Tadeusza Rydzyka powstaje partia, która może solidnie zamieszać na scenie politycznej. Zwolennicy toruńskiego redemptorysty zakładają nową partię Ruch Prawdziwa Europa, której powstanie może mocno osłabić PiS.

Inicjatorzy tego przedsięwzięcia złożyli właśnie wniosek w sądzie o rejestrację. Za politycznego inicjatora uważa się europosła PiS Mirosława Piotrowskiego. Prominentnymi członkami nowej formacji mają być: b. minister Jan Szyszko, b. wiceprezes PZU i b. prezes Stoczni Gdańskiej Andrzej Jaworski, europosłanka Urszula Krupa, posłanki Gabriela Masłowska i Anna Sobecka.

Powstanie tej partii o profilu katolicko-konserwtywnym będzie stanowić nie lada wyzwanie dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Mając medialne poparcie ojca Rydzyka, może liczyć na kilka procent wyborców, których trzon zapewne będą tworzyli słuchaczki i słuchacze Radia Maryja. Utrata tych kilku procent może oznaczać, że PiS nie tylko nie zdobędzie większości mandatów, ale w ogóle może nie wygrać wyborów.

Powstanie RPE to efekt nieuwzględnienia żądań tego środowiska co do wzmocnienia ochrony życia. Oraz oczywiście podziału stołków do Europarlamentu.

Tak, jak po stronie totalnej opozycji rozpoczęły się ruchy, które osłabiają jej spoistość (powstanie partii Teraz, spodziewane powstanie partii Biedronia), tak po drugiej stronie zaczyna się ten sam proces.

Nowa partia zapewne weźmie udział w eurowyborach w maju 2019 r., ale jej głównym celem będą jesienne wybory do Sejmu i Senatu.

Źródło: Radio Maryja