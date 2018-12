„Silent Sam” powróci. Zniszczony przez oszalałych lewaków pomnik żołnierza Konfederacji ponownie stanie na terenie amerykańskiego uniwersytetu

Zniszczony pomnik żołnierza Konfederacji będzie odbudowany. Pomnik nie powróci na swoje dawne miejsce, ale zostanie ustawiony w innym miejscu na terenie Uniwersytetu Północnej Karoliny w mieście Chapel Hill w stanie Północna Karolina.

Pomnik znany jako „Silent Sam” został zniszczony, przez zrzucenie go z cokołu przez lewacką dzicz w ramach nienawiści do dawnej Ameryki w sierpniu 2018 r. Tłum oszalałych z nienawiści lewaków w stanie amoku, po zrzuceniu pomnika, nadal niszczył go, niczym jak Wandale.

UNC to build $5M structure to protect Confederacy 'Silent Sam' statue after being torn down https://t.co/V9qNIKeG18 pic.twitter.com/S4OXrodG86 — New York Daily News (@NYDailyNews) 4 grudnia 2018

Rada Powiernicza Uniwersytetu zaakceptowała odbudowę i renowację pomnika, mimo sprzeciwu jej dwóch członków, w tym prezesa organizacji studenckiej. Teraz w tę propozycję ma zaakceptować Rada Gubernatorów Uniwersytetu.

Rektor Uniwersytetu Carol Folt, która jest również zwolenniczką powrotu pomnika, zamierza postawić pomnik poza terenem obecnego campusu, ale na innym trenie należącym do Uniwersytetu.

Pomnik prawdopodobnie zostanie ustawiony na terenie dawnego campusu uniwersyteckiego Odum Village. Na tym terenie wyburza się stare budynki i będzie budowało nowoczesne centrum uniwersyteckie.

Koszt nowego budynku, który posiadałby najnowocześniejsze zabezpieczenia, wynosi 5,3 miliona USD, plus roczne koszty operacyjne w wysokości 800 000 USD. Tam właśnie przy tym budynku, mającym być centrum nauk historycznych, zabezpieczony przed wandalizmem miałby stanąć „Silent Sam”.

