Śnieżny armagedon. Spadł już więcej niż metr śniegu [FOTO/VIDEO]

Prawdziwa śnieżna i mroźna zima zawitała na Islandię. W mieście Akureyri leżącym w północnej części wyspy spadło już ponad metr śniegu.

Pokrywa śnieżna wynosi obecnie 103 centymetry. Dodatkowo wieje silny wiatr i panuje solidny kilkunastostopniowy mróz. Takie warunki na początku grudnia należą do jednak rzadkości.

Mimo, że Islandia leży niemal pod kołem podbiegunowym cechuje się dość umiarkowanym klimatem. Średnia temperatura stycznia wynosi w Reykjavíku 1 stopień Celsjusza.

Według powszechnie stosowanej klasyfikacji klimatów wg Köppena, Islandia znajduje się w zasięgu klimatu subarktycznego – w pobliżu południowego wybrzeża oraz tundry – na terenach górskich oraz wewnątrz kraju.

Na klimat Islandii i wyższe niż wynikające z szerokości geograficznej temperatury, mają wpływ wody ciepłego Prądu Północnoatlantyckiego, który jest przedłużeniem Golfsztromu i Prądu Antylskiego. Z tego powodu klimat na południu wyspy jest dużo cieplejszy i bardziej wilgotny niż na jej północy.