Terroryści nie muszą się rozrywać sami. Amerykanie zniszczyli bazę treningową Talibanu w Afganistanie zabijając 27 terrorystów. Zobacz nagranie z drona (VIDEO)

Amerykanie pod rządami prezydenta Donalda Trumpa zintensyfikowali działania wojskowe w Afganistanie. Oprócz wysłania dodatkowych żołnierzy, znacznie wzrosła ilość ataków dokonywanych z powietrza. Celem są przede wszystkim obozy szkoleniowe Talibów.

Mimo zwiększonych wysiłków nic nie wskazuje, by wojna miała się ku końcowi. Wręcz przeciwnie, ilość ataków na wojska rządowe i ich sojuszników, z których większość stanowią Amerykanie, wzrosła. Ostatnio w wyniku eksplozji improwizowanego ładunku wybuchowego ukrytego przy drodze śmierć poniosło 3 żołnierzy z USA.

Amerykanie starają się osłabić siły Talibów intensywnymi nalotami. W jednym z ostatnich z nich zbombardowali obóz szkoleniowy w prowincji Helmand zabijając 27 z nich.

The United States Air Force destroy a Taliban training camp in Helmand Province in Afghanistan. pic.twitter.com/T9CO59w4LD

— DEFCONWarningSystem Staff (@Drumboy44DWS) December 3, 2018