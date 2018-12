Trwa pogrzeb prezydenta Busha seniora. A „Bolek” Wałęsa nie potrafi nawet napisać poprawnie „Waszyngton”

Ex-prezydent Lech Wałęsa to nie tylko były tajny współpracownik, ale także półanalfabeta. Wydawało mu się, że leci do „Waszynktonu”. Taka informacja ukazała się na jego facebooku. Potem dopiero zostało to zmienione i podane, że „W oczekiwaniu na lot do Waszyngtonu”.

Lech Wałęsa wybierał się na pogrzeb prezydenta Georga Busha (seniora) do Waszyngtonu. Skorzystał gościnnie z możliwości wspólnego lotu prezydenckim samolotem z prezydentem Andrzejem Dudą.

Aktualnie w Waszyngtonie odbywa się nabożeństwo żałobne w miejscowej katedrze. Prezydent Bush zostanie pochowany w Teksasie.

It looks like @PresidentWalesa will be attending George HW Bush's funeral wearing the 'Constitution' t-shirt that is a symbol of opposition to Poland's government. This is a picture of him waiting to depart for Washington National Cathedral. https://t.co/GJrGK7tACF

— Notes from Poland 🇵🇱💯 (@notesfrompoland) 5 grudnia 2018