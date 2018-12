Wojciech Cejrowski dał… koszulę w kwiatki Markowi Jakubiakowi. Sprawdź dlaczego

Trwa wymiana uprzejmości pomiędzy Wojciechem Cejrowskim, a Markiem Jakubiakiem. Czy to zapowiedź współpracy politycznej obu panów?

Wojciech Cejrowski coraz ostrzej i konsekwentniej krytykuje PiS. Niewykluczone, że oznacza to jego współpracę z ugrupowaniami wolnościowymi i narodowymi.

Budowę takiej szerokiej koalicji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zapowiada Marek Jakubiak, który wystąpił z Kukiz 15 i zakłada Federację dla Rzeczpospolitej.

Pomiędzy obydwoma panami trwa wymiana uprzejmości. Wojciech Cejrowski z okazji Mikołajek zdecydował się nawet podarować Jakubiakowi swą hawajską koszulę w kwiaty. To odpowiedź na obietnice Jakubiaka, że w następnym programie RMF „Rozmowa” prowadzonym przez Roberta Mazurka wystąpi ubrany właśnie w taką koszulę. Odebrano to jako gest solidarności wobec Cejrowskiego, którego do końca roku usunięto z programu TVP.

Gesty obu panów budzą wśród ich zwolenników nadzieję, iż oznacza to zacieśnienie współpracy politycznej i pomoc Cejrowskiego w budowaniu szerokiego ruchu łączącego wolnościową prawicę i narodowców.