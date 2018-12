Z gazem na gazie. Kompletnie pijany kierowca cysterny wiózł 22 tony gazu.

Powiedzenie, że głupota nie ma granic jak ulał, pasuje do kierowcy cysterny, który w stanie zapewne bliskim upojeniu alkoholowemu prowadził cysternę z 22 tonami gazu.

Kierowca cysterny przewożącej gaz przez centrum Świebodzina miał problemy z samodzielnym wyjściem z kabiny samochodu.

„Gdyby doszło do zdarzenia, jego skutki mogłyby być katastrofalne” – podkreśla policja. Patrol policyjny zauważył, że kierowca miał problem z panowaniem nad pojazdem, który był oznakowany jako przewożący niebezpieczny ładunek.

Zatrzymany miał problemy z jasnym wysłowieniem się. Dawał chaotyczne i nielogiczne odpowiedzi. W dodatku zataczał się i nie mógł utrzymać równowagi. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że 32-latek miał ponad 3 promile alkoholu we krwi.

Zatrzymano mu prawo jazdy, utraci uprawnienia do kierowania na co najmniej 3 lata. Grozi mu ponadto kara pozbawienia wolności do lat 2, kara grzywny oraz obowiązek wpłaty 5 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Źródło: „Polsat News”