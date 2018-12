Zmiennopłciowy Hiszpan faworytem w wyborach Miss Universe. Bukmacherzy obstawiają, że włoży koronę najpiękniejszej

Bukmacherzy obstawiają, że zwycięzcą tegorocznych Miss Universe będzie Hiszpan, który zdobył koronę najpiękniejszej Hiszpanki. Postępująco postępowi uważają, że to może być wielkie „zwycięstwo praw człowieka”.

Pochodzący z Sewilli zmiennopłciowy Angela Ponce został w tym roku zwycięzcą hiszpańskiej edycji Miss Universe. Tym samym zakwalifikował się do wyborów światowych, które odbędą się nomen omen w światowej stolicy transwestytów – Bangkoku.

Ponce z miejsca stał się faworytem bookmacherów. Za główną jego konkurentkę do korony najpiękniejszej uchodzi Amerykanka Sarah Rose Summers.

Szanse Hiszpana jednak rosną, bo stał się on ulubieńcem mediów. Brytysjki „Daily Mail” uważa, że gdyby Ponce został wybrany najpiękniejsza kobietą konkursu, to byłoby to wielkie zwycięstwo „praw człowieka”.

Według agencji Associated Press Hiszpan chce swój udział w konkursie wykorzystać jako „platformę do walki z dyskryminacją” zmiennopłciowych i powstrzymać epidemię samobójstw wśród nich.

Sam Ponce, jak opowiada w rozmowie z „Times” przeżył w 2015 roku załamanie, bo w 2015 roku startował w hiszpańskiej edycji Miss World, ale ówczesne przepisy nie pozwoliły mu wygrać. Inaczej mówiąc wtedy nie przewidywano, by mężczyzna mógł zostać najpiękniejsza kobietą.

Ponce skrytykował również Trumpa, który do 2012 roku był właścicielem konkursu Miss Universe i nie dopuszczał zmiennopłciowych do udziału w nim.