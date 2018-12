Zniewidzony propagandzista reżimu Jaruzelskiego skazany. Jerzy Urban dostał finansową karę, 3-razy wyższą niż domagał się prokurator

Redaktor naczelny tygodnika „Nie” Jerzy Urban został skazany na 120 tys. grzywny za obrazę uczuć religijnych. Chodzi o opublikowaną przed sześcioma laty karykaturę Jezusa Chrystusa.

Proces trwał 5 lat. W 2012 r. na łamach tygodnika „Nie” pojawiła się karykatura symbolu Serca Jezusa Chrystusa, wizerunek został przez grafika przekreślony drogowym znakiem zakazu.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów postawiła Urbanowi zarzut z art. 196 kodeksu karnego, czyli obrażanie uczuć religijnych. Urażonych karykaturą było sześć osób, które złożyły pozwy.

Co ciekawe i rzadko notowane, kara jest 3-krotnie wyższa, niż domagał się jej prokurator. Sędzia Rafał Stępniak w uzasadnieniu podnosił, że Urban „pomimo przewidzenia skutków publikacji karykaturalnego wizerunku Chrystusa, godził się na to, że może on obrażać uczucia religijne chrześcijan”. Wyrok nie jest prawomocny.

Tygodnik „NIE” na swoim facebooku podał, że jest to najwyższa w historii Polski za tego typu „przestępstwo” – czytamy na Facebooku tygodnika „NIE”.

Źródło: Gazeta.pl