Zobacz jak ze Sławomira zrobił się Pan Sławomir. Jak miliony zmieniły gwiazdę disco polo TVP! [GALERIA]

Pieniądze szczęścia nie dają, ale pomagają spełniać marzenia. Idealnym przykładem takiej tezy jest popularny Sławomir Zapała i jego żona Kajra. Nowe gwiazdy TVP to najlepiej zarabiające małżeństwo w polskim show-biznesie. Wraz z rosnącą majątkiem zmieniał się także ich wygląd.

Jeszcze kilkanaście lat temu Sławomir był nikomu nieznanym epizodystą w popularnych produkcjach. Jego żona, Magda (czyli scenicznie Kajra), również grywała, głównie gościnnie. Nie widząc szans na karierę w rodzimym kraju postanowili emigrować do USA.

Do swej ojczyzny wrócili w 2015 r. Sławomir rozpoczął wtedy karierę wokalną, razem z żoną wymyślili nowy wizerunek sceniczny. Po kilku przebojach dostał angaż w „Tańcu z gwiazdami” oraz w show „Twoja twarz brzmi znajomo”. Jak podaje „Super Express” w tamtym okresie nie mógł liczyć na wynagrodzenie większe niż 3 – 5 tys. zł za odcinek.

Przysłowiowym strzałem w dziesiątkę był rok 2017. Wtedy nagrał swój największy hit „Miłość w Zakopanem”. Popularność piosenki zagwarantowała artyście występ podczas Sylwestra z Dwójką i status jednej z największych gwiazd polskiej sceny rozrywkowej.

Tylko w tym roku gwiazdor wystąpi ok. 300 razy, a to daje sumę ponad 8 mln zł. przychodu. Do tego dochodzi gaża za prowadzenie autorskiego programu „Big Music Quiz” w TVP gdzie też mowa o setkach tysięcy złotych.

Jak spojrzymy na to jak wyglądali przed okresem swojej chwały – to na usta ciśnie się jedno przysłowie: „Nie ma ludzi brzydkich – są tylko biedni”.

Źródło: Super Express