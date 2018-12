Do Ziemi zbliża się kometa! Jest już widoczna gołym okiem. Przyleci na Święta jak Gwiazda Betlejemska (VIDEO)

Kometa 46P/Wirtanen zbliża się do Ziemi. Można już obserwować ją gołym okiem. Zajmuje na niebie prawie tyle miejsca co Księżyc!

Kometa zbliży się do Ziemi na 11.5 miliona km. Będzie to jeden z dziesięciu najbliższych przelotów komety w historii naszej planety. 46P/Wirtanen znajdzie się najbliżej 16 grudnia 2018, czyli tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.

Kometa jest wprawdzie stosunkowo mała ale ze względu na niewielką odległość od Ziemi wydaje się, iż ma ogromne rozmiary. Można ją obserwować gołym okiem. Zajmuje na niebie niemal tyle samo miejsca co Księżyc w pełni. Jej jasność jest oczywiście bez porównania mniejsza od naszego satelity i wynosi aktualnie 5,3 mag. Astronomowie oceniają, że może osiągnąć jasność około 3 mag. Używając lornetki powinniśmy bez problemu zobaczyć jej zielonkawą poświatę.

Kometę 46P/Wirtanen można aktualnie obserwować w gwiazdozbiorze Erydanu. W momencie największego zbliżenia do Ziemi kometa będzie się znajdować w gwiazdozbiorze Byka.



46P/Wirtanen to kometa krótkookresowa należąca do rodziny Jowisza, okrążająca Słońce w ciągu ok. 5 lat i 156 dni. Jej jądro czyli tzw. koma ma rozmiar 1,2 km. Kometa została odkryta przez Carla Wirtanena 17 stycznia 1948 roku w Obserwatorium Licka.