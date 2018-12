Dwa amerykańskie samoloty zderzyły się w powietrzu. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa

Dwa amerykańskie samoloty zderzyły się w powietrzu u wybrzeży Japonii. Oba spadły do morza. Na ich pokładach znajdowało się 7 osób. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

Do wypadku, w którym uczestniczyły dwa samoloty należące do korpusu piechoty morskiej (U.S. Marine Corps), doszło w środę około 2 rano w odległości 200 mil morskich od wybrzeży Japonii.

Samoloty wystartowały z bazy Marine Corps Air Station Iwakuni. Zdarzenie miało miejsce podczas operacji tankowania w locie. Nie są znane dokładne przyczyny ale zarówno latająca cysterna KC-130 jak i myśliwiec F/A-18D spadły do morza.

Search and rescue operations continue for U.S. Marine Corps aircraft that were involved in a mishap approximately 200 miles off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6. View full press release: https://t.co/xU9TbaqKsV pic.twitter.com/Qqta4xZ1Vi — III MEF Marines (@IIIMEF) December 6, 2018

Dowództwo poinformowało, że na pokładzie samolotu cysterny znajdowało się 5 osób. Załogę myśliwca F/A-18D stanowiły dwie osoby.

Cały czas trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Dotychczas udało się odnaleźć jedną osobę ale jej stan nie jest znany.

UPDATE: One of the personnel involved in the mishap is being evaluated by competent medical authorities at @MCASIwakuni. The search and rescue operations continue for the remaining six Marines. — U.S. Marines (@USMC) December 6, 2018

Źródło: USMC