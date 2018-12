Janusz Korwin-Mikke szczerze o koalicji z Ruchem Narodowym i planach na wybory do PE i polskiego parlamentu [VIDEO]

Prezes partii Wolność Janusz Korwin-Mikke na swoim koncie an Facebooku wypowiedział się na temat koalicji z Ruchem Narodowym i odpowiadał także na pytania internautów. „Różnice programowe są istotne, ale w tych wyborach musimy iść razem.”

„Rozumiem, że Państwa najbardziej będzie interesowała kwestia koalicji partii Wolność z Ruchem Narodowym. Jak ona ma się nazywać, to jeszcze nie jest ustalone, ale o to nie będzie żadnych sporów” – powiedział Korwin-Mikke.

„Muszę powiedzieć, że brałem udział w wielu rozmowach koalicyjnych i tak mile i sympatycznie prowadzonych rozmów jeszcze nie widziałem. Obie strony doskonale rozumieją, że jest to jedyne wyjście, bo jeżeli chce się otrzymać jakiś przyzwoity wynik, a nie ukrywamy, że chcemy być pierwszą siłą w europarlamencie” – kontynuował prezes partii Wolność.

„Oczywiście nie będziemy tam jako eurosceptycy najsilniejsi, ale jeżeli dostaniemy dobry wynik, to możemy być najsilniejsza siłą w wyborach. I oto nam chodzi. Podzieliliśmy się okręgami mniej więcej, panuje wzajemne zrozumienie, że celem jest maksymalna ilość głosów, liczymy na naprawdę dobry wynik.”

Następnie Korwin-Mikke wypowiedział się na temat kolejnych wyborów, tym razem parlamentarnych.

„Zdajemy sobie świetnie sprawę, że nie ma związku pomiędzy wynikami do europarlamentu a późniejszymi wyborami do Sejmu. Przypominam, że wynik UKIP-u w wyborach do europarlamentu to chyba 28% głosów a w wyborach do Izby Gmin dostał zaledwie 1,9 %.”

„Prosimy nie wpadać w entuzjazm gdy zostaniemy największą siła w wyborach do europarlamentu, to nie znaczy, że będziemy największą siła, czy bardzo znaczącą siłą, w wyborach do polskiego Sejmu. To są zupełnie inne wybory. Ale przynajmniej w tych wyborach chcemy być dużą siłą, żeby ludzie widzieli, że to nie jest zmarnowany głos, że to jest poważna partia, która ma konkretny program” – wyjaśniał Korwin-Mikke.

Następnie prezes partii Wolność wypowiedział się o różnicach obu partii.

„Oczywiście my nie mamy takiego samego programu jak narodowcy, my się bardzo różnimy w wielu sprawach, choćby ws. UE. Narodowcy chcą POLEXITU a my chcemy zniszczyć Unię Europejską i moim zdaniem to jest bardziej realny cel, bo Polacy to jest naród, który zdumiewa Europę, bo mianowicie wszystkich Polaków interesuje jedna rzecz, żeby było tanio.”

„Tak samo tych Polaków interesuje by dostać pieniądze z UE, no więc póki UE daje pieniądze to większość Polaków jest za byciem w Unii. Jesteśmy najbardziej pro-unijnym narodem w Europie. Dlatego też nie wygramy tych wyborów, bo nie dostaniemy 51%, natomiast powtarzam, jeżeli się głosy na zwolenników Unii podzielą to wtedy możemy wyjść na największa siłę.”

Po raz kolejny prezes partii Wolność podkreśla, że „różnice programowe są istotne, ale w tych wyborach musimy iść razem.”

Poniżej nagranie i cała wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego.

Źródło: Facebook: Janusz Korwin-Mikke