Koalicja wolnościowców i narodowców do eurowyborów! „Łączy nas POLexit” [WIDEO]

Zarządy partii Wolność oraz Ruchu Narodowego zawarły koalicję do przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Poinformowano o tym na dzisiejszej wspólnej konferencji prasowej w Sejmie.

– Chcieliśmy poinformować, że Ruch Narodowy i partia Wolność tworzą koalicję do wyborów do Parlamentu Europejskiego, która będzie startowała z jednoznacznie eurosceptycznym przekazem w najbliższych wyborach w maju 2019 roku – powiedział Robert Winnicki, lider Ruchu Narodowego.

– Potwierdzam, że atmosfera rozmów była niesłychanie konkretna i przyjazna. Bardzo dobrze rokuje to tej koalicji, bo mamy jeden wspólny cel. Narodowcy mają program na POLexit, a my mamy program na rozwalenie Unii Europejskiej – dodał Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Wolność.

Zaznaczono, że partie zachowają swoją tożsamość i struktury. Wystawiona zostanie natomiast „jedna eurosceptyczna lista do Parlamentu Europejskiego licząca się, która jest cały czas otwarta”. – Będziemy rozmawiali ze środowiskami patriotycznymi, niepodległościowymi, narodowymi, wolnościowymi o tym, by tworzyć jak najszerszy front przeciwko dyktatowi Brukseli. To jest dzisiaj to zadanie po ostatnich wydarzeniach, gdy rząd PiS-u skapitulował chociażby w sprawie ustaw sądowych, z którymi można się zgadzać lub nie. Ale ważny jest jasny przekaz, że Bruksela nie może dyktować, jak ma wyglądać życie czy prawo w Polsce – zapowiedział Winnicki.

