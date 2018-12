Kochanica Petru, Joanna Schmidt chce podniesienia alimentów od byłego męża. Zobacz, ile żąda!

Niektórzy nie mają wstydu. Nie dość, że poseł Joanna Schmidt pobiera od swojego męża alimenty, choć odeszła do Ryszarda Petru, to teraz żąda od Pawła Schmidta zwiększenia kwoty, którą łoży na dzieci. A suma to niemała, bo wynosi kilkanaście tysięcy złotych.

W Sądzie Rejonowym w Poznaniu Joanna Schmidt spotkała się ze swoim mężem Pawłem. Poseł chce od męża zwiększenia kwoty alimentacyjnej do 15 tysięcy złotych.

Poseł Joanna Shmidt, która jest znana jako kochanka Ryszarda Petru posyła dzieci do prywatnej szkoły, korzysta z prywatnej opieki medycznej i nie oszczędza na markowych ubraniach. A wszystko to kosztuje. Z tego powodu zażądała zwiększenia sumy, jaką jej były mąż, Paweł Schmidt ma łożyć na trójkę dzieci.

Przypominamy, że rozwód został udzielony bez orzekania winy. Wielu jednak widziało już wówczas, że Joanna Schmidt porzuciła męża dla Ryszarda Petru, wówczas lidera Nowoczesnej. Przez jakiś czas 14-letnia córka, Anna mieszkała z ojcem, zaś dwoje młodszego rodzeństwa z matką. Obecnie rodzeństwo w komplecie mieszka z poseł Schmidt.

Mimo początkowego dogadywania się, obecnie rodzice dzieci porozumiewają się wyłącznie za pośrednictwem adwokatów w sądzie. Według źródeł „Super Expressu”, między byłymi małżonkami miało dojść do ostrej wymiany zdań za zamkniętymi drzwiami. Poszło o wydawanie pieniędzy oraz sposób wychowywania dzieci.

Paweł Schmidt jest w ciężkiej sytuacji. Jak powiedział, „nie stać go na płacenie takich sum”, jakich żąda Joanna Schmidt.

