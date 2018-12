Lech Wałęsa zachował się jak wyjątkowy cham. Taki jest werdykt twittera

Nie milkną echa wczorajszego występu Lecha Wałęsy, czyli TW „Bolak” na pogrzebie zmarłego kilka dni temu byłego prezydenta USA Georga Busha. Twitterowicze są zgodni” Wałęsa dał pokaz wyjątkowego chamstwa i prostactwa.

Przypomnijmy, że swą wycieczkę do USA Wałęsa rozpoczął się od wkręcenia się za darmo na pokład samolotu prezydenta Andrzeja Dudy. Wałęsie nie przeszkadzało to, że od lat bezceremonialnie atakuje Dudę – by oszczędzić na bilecie wysłał prośbę do szkalowanego przez siebie polityka. Gdy Duda wspaniałomyślnie go przyjął, Wałęsa, jak najczerwieńszy burak oświadczył, że na pogrzebie będzie paradował w koszulce z propagandowym napisem „konstytucja” oczywiście na złość Dudzie. Jak powiedział, tak zrobił i jako jedyny uczestnik pogrzebu wystąpił w takim nie pasującym do okazji stroju.

Nic więc dziwnego, że twiiter się rozgrzał od dosadnych komentarzy:

A tak skomentował najnowsze wyskoki Bolka jego biograf Sławomir Cenckiewicz:

Dajcie już spokój! Wciąż łączycie mnie z Wałęsą a ja nie wiem dlaczego! :) pic.twitter.com/r3voe4geAs — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) 5 grudnia 2018

Inny twitterowicz przypomniał, że dziwne wdzianka na uroczystościach żałobnych to specjalność Wałęsy:

I na koniec dosadny komentarz z Prawej strony:

Jak trzeba być wrednym człowiekiem żeby na pogrzeb byłego Prezydenta USA jako były Prezydent Polski przyjść w golfie z jakimkolwiek napisem trzeba nie mieć szacunku dla własnego kraju i USA oraz całej rodziny Busha

Nawet na grobach Wałęsa uprawia spór polityczny pic.twitter.com/Wr1UN8xTpH — Prawa strona 🇵🇱 (@PrawyPopulista) 5 grudnia 2018

Źródło: twitter