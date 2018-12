Oto najwięksi wygrani na polskim YouTube w 2018 roku. AbstrachujeTV dominują. Top 5 najczęściej oglądanych, lajkowanych i komentowanych filmów [VIDEO]

Oto najwięksi wygrani na polskim YouTube w 2018 roku. Jak się okazuje kanał Abstrachuje zawojował polską scenę YT. Aż dwa ich materiały znalazły się wśród 5 najpopularniejszych filmów. Hitem numer jeden jest ich parodia utworu „Tamagotchi” duetu Taconafide. Na drugim miejscu zwiastun najpopularniejszego filmu kinowego w tym roku.

W tegorocznej odsłonie zestawienia YouTube Rewind najpopularniejszym polskim materiałem okazała się parodia twórczości duetu Taconafide przygotowana przez AbstrachujeTV. Ten klip obejrzało od połowy maja aż 5,7 mln razy.

Dodajmy, że w rankingu YouTube Rewind oprócz liczby odtworzeń pod uwagę brana jest też długość poszczególnych materiałów oraz komentarze i oceny („łapki w górę” i „łapki w dół”) przy nich.

Na drugim miejscu znalazł się zwiastun hitu Wojtka Smarzowskiego – „Kler” od sierpnia odtworzono go aż 5,1 mln razy. Film pokazuje kontrowersyjną wizję reżysera na temat duchownych w Polsce.

Na trzecim miejscu znalazł się inny materiał AbstrachujeTV – „Co by było gdyby… mężczyźni mówili, co myślą 3” z 4,5 miliona wyświetleń od marca tego roku.

Czwarte miejsce zajmuje, kolejna parodia tym razem radia RMF MAXX – Skoki, skoki w Zakopanem z 4 milionami wyświetleń od stycznia.

Na piątym miejscu znajduję się kabaretowy skecz Neo-Nówki z 7,2 miliona wyświetleń od maja.

Oto 5 najczęściej oglądanych, lajkowanych i komentowanych filmów na polskim YouTubie.

1. AbstrachujeTV – TACONAFIDE – Parodia

2. KinoŚwiatPL. – Zwiastun filmu „Kler” Wojciecha Smarzowskiego.

3. AbstrachujeTV – Co by było gdyby mężczyźni mówili co myślą 3

4. RMF MAXXX – Skoki, skoki w Zakopanem (Sławomir PARODIA)

5. Kabaret Neo-Nówka – Okno. „Kazik sam w domu”.

Źródło: YouTube/ wirtualnemiedia.pl