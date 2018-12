Schwarzenegger chce być eco ale jest mały problem – jego garaż! Rany jak on musi nienawidzić środowiska!

Zmiany klimatyczne to problem dnia dzisiejszego, a nie przyszłości, cały świat powinien zacząć działać teraz – przekonywał w poniedziałek na szczycie COP24 Arnold Schwarzenegger. Gwiazdor, były gubernator Kalifornii, namawiał do naśladowania działań tego stanu. Wszytko fajnie, ale czyżby tu pachniało małą hipokryzją? Odtwórca kultowej roli Terminatora nie wspomniał jakie ma fury w garażu.

Jak mówił Schwarzenegger, Kalifornia realizuje swoje cele klimatyczne, m.in. udziału energii z OZE szybciej niż założono przy ich tworzeniu. W dodatku jest to wspólny cel wszystkich mieszkańców, którzy musieli wcześniej zrozumieć, dlaczego to takie ważne – podkreślał.

„Jednym z argumentów, najlepiej przemawiających do ludzi były zdrowotne efekty zanieczyszczenia środowiska. Do ludzi nie przemawiały specjalnie opowieści o zmianie klimatu, globalnym ociepleniu. Ale przemówiło do nich pokazywanie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ich dzieci. Dlatego większość czuje się związana z walką o lepsze środowisko” – tłumaczył gwiazdor.

Gdy w 2018 r. lokalny parlament decydował, że w 2050 r. 100 proc. energii elektrycznej w Kalifornii będzie produkowane ze źródeł odnawialnych, to ludzi to rozumieli i popierali – wskazywał.

Prowadzący spotkanie prezydent COP Michał Kurtyka przypomniał, że Kalifornia jest znana z rozwoju elektromobilności. Schwarzenegger wspominał, że w 2004 r. na targach samochodowych w Los Angeles były zaledwie dwa modele na paliwa alternatywne.

„W piątek byłem na tych targach i ponad jedna trzecia wszystkich modeli była już modelami na paliwa alternatywne. Postęp w ciągu tych 14 lat jest niewiarygodny. Impuls idzie we właściwym kierunku” – ocenił.

Wszytko pięknie i ładnie, ale garaż gwiazdora mówi co innego. Co prawda Terminator twierdzi, że jeździ teraz terenowym wozem na prąd, ale cóż, ponoć nigdy nie brał sterydów, więc…

„Ekologia Arnolda Schwarzeneggera. Tak wygląda jego garaż (Tak wiem on na co dzień jeździ elektrycznym xD)” – napisał internauta Prawa Strona.

Ekologia Arnolda Schwarzeneggera

Tak wygląda jego garaż

(Tak wiem on na co dzień jeździ elektrycznym xD) pic.twitter.com/8kmR2j9eDy — Prawa strona 🇵🇱 (@PrawyPopulista) December 5, 2018

Źródło: Twitter/ YouTube/ PAP