Szokujące nagranie z amerykańskiej ulicy. Wepchnął przechodnia pod nadjeżdżającą ciężarówkę (VIDEO)

Do szokującego zdarzenia doszło w Los Angeles. Bandyta wepchnął prawdopodobnie przypadkowego przechodnia wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę. Sprawca jest już w rękach policji.

Bandycki napad miał miejsce w okolicy 6-tej ulicy i Broadway w śródmieściu Los Angeles. Nie są znane motywy sprawcy ale prawdopodobnie próbował ukraść telefon komórkowy.

Ofiara napadu została wepchnięta z chodnika pod nadjeżdżającą ciężarówkę i wpadła pod koła pojazdu. Jest w szpitalu w stanie krytycznym ale stabilnym. Ma ciężkie obrażenia ciała, między innymi przebite płuco. Życie zawdzięcza refleksowi kierowcy ciężarówki.

*Warning Graphic Video* Man appears to randomly push passing man into the street — right into a box truck in downtown #LA near 6th street & Broadway. The victim survived. Police are searching for the suspect. @nbcla #nbcla pic.twitter.com/YNA0n4yLC0

