Zamach w Iranie. Eksplozja samochodu wypełnionego materiałami wybuchowymi i strzelanina (FOTO+VIDEO)

Zamach w Iranie. Pod siedzibą policji eksplodował samochód wypełniony materiałami wybuchowymi. Następnie wybuchła strzelanina między policjantami, a uzbrojonymi napastnikami. Wiele osób odniosło obrażenia.

Do zamachu doszło w położonym na południu Iranu portowym mieście Chabahar, położonym nad Zatoką Omańską niedaleko granicy z Pakistanem.

Napastnicy wykorzystali samochód prowadzony przez zamachowca-samobójcę (SVBIED), którym próbowali wjechać na teren głównej siedziby lokalnej policji. Zamachowiec zdetonował ładunek wybuchowy na ulicy po tym gdy, irańskiej policji udało się nie dopuścić do wjazdu na teren posterunku policji.

W wyniku wybuchu śmierć poniosły 4 osoby w tym komendant lokalnej policji. Ponad 20 zostało rannych. Wybuch był tak silny, że w okolicznych budynkach wypadły szyby.

First video from the attack in #Chabahar southeast of #Iran

At least three killed and many more wounded pic.twitter.com/kYHnsnlpyp — Roj (@RojHat09) December 6, 2018

Aftermath photos of #Chabahar terrorist attack which led to at least 4 martyrs and many injured when car bomb exploded outside police station. #Iran pic.twitter.com/hz2SNnV9ZL — The'Nimr'Tiger (@Souria4Syrians) December 6, 2018

Do tej pory nikt nie przyznał się do zamachu ale prawdopodobnie są to same grupy, które przeprowadziły we wrześniu zamach w trakcie wojskowej parady w mieście Ahvaz. Zginęło wówczas 25 osób.

Źródło: Twitter