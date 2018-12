Bestia z Kościerzyny. Pokłócił się z partnerką, więc oblał ją benzyną. Potem wyjął zapalniczkę

Tragedia w Kościerzynie. Mężczyzna stanie przed sądem za podpalenie swojej konkubiny. 18 listopada w czasie kłótni oblał ją benzyną, a następnie sięgnął po ogień. Kobieta po męczarniach zmarła. Zwyrodnialcowi grozi dożywocie.

Do tej szokującej tragedii doszło w w Kościerzynie. Jak podają świadkowie w pewnym momencie, w czasie libacji alkoholowej pomiędzy 55-letnim mężczyzną i jego 48-letnią partnerką wywiązała się bójka.

Konkubent nagle miał chwycić za pojemnik z benzyną i wylać ją na kobietę. Chwilę później ją podpalił.

„Pokrzywdzona doznała obrażeń ciała w postaci oparzeń I i II stopnia zlokalizowanych w okolicy twarzy, szyi, dekoltu, dłoni oraz nadpalenia włosów” – podała Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Oparzenia objęły 40 procent ciała kobiety. O zdrowie i życie poszkodowanej walczyli lekarze ze szpitala w Kościerzynie, a następnie specjaliści z Centrum Leczenia Oparzeń w Gryficach. Niestety, dwa tygodnie po incydencie 48-latka zmarła – informuje Fakt.pl.

Mężczyzna, który dokonał podpalenia, został tymczasowo zatrzymany na trzy miesiące aresztu. W czasie przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jednak jego tłumaczenie może doprowadzić do białej gorączki. Morderca tłumaczy, że konkubina go po prostu zdenerwowała.

Mężczyźnie grozić może nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

