Czarne chmury nad wielką firmą leasingową Czarneckiego. Efekt domina po aferze KNF?

Idea Getin Leasing ma kłopoty? Problemy Getin Noble Banku i udział Leszka Czarneckiego w aferze KNF odbiją się na kolejnej spółce z jego stajni?

Idea Getin Leasing to jedna z największych firm leasingowych w Polsce. Tylko w okresie od stycznia do września tego roku spółka sfinansowała aktywa za ponad 6 mld złotych. Daje jej to drugie miejsce na rynku za PKO Leasing.

Nad firmą gromadzą się jednak czarne chmury. Jak dowiedział się Money.pl pracownicy Idea Getin Leasing przechodzą masowo do konkurencji. Takie zachowanie może dziwić każdego, kto choć trochę zna specyfikę tej pracy. Handlowcy odchodzący pod koniec roku pozbywaliby się rocznej premii, które przy rynkowych udziałach Idea Getin Leasing mogą być naprawdę wysokie.

Spółka ma mieć także problemy z pozyskaniem finansowania. Do końca roku obcięli 70 proc. środków. Dlatego nie ma pieniędzy, by sfinansować wszystkie potrzeby klientów. Część z nich szuka teraz finansowania u konkurencji – mówi pragnący zachować anonimowość rozmówca Money.pl. Z tego powodu część klientów Idea Getin Leasing szuka teraz finansowania u konkurencji.

Według Money.pl niektóre firmy z branży leasingowej rozesłały się do swoich struktur sprzedażowych informacje, by próbować przechwytywać klientów, którzy nie uzyskali finansowania w Idea Getin Leasing.

Sama spółka zaprzecza by miała problemy. Biuro prasowym firmy zapewnia, że ta funkcjonuje zgodnie z planem, ”skupiając się na efektywności i rentowności podejmowanych działań”.

Przyznaje jednak, że Klienci mogą być zaniepokojeni po medialnej burzy jaka rozpętała się po wybuchu afery KNF, w której przewija się nazwisko Leszka Czarneckiego. Głośno stało się także o problemach jego banku Getin Noble Bank.

Źródło: Money.pl